Масуд-младший приехал в Иран и встретился с Хаменеи

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи накануне встретился с лидером афганского Фронта национального сопротивления Ахмадом Масудом, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на источник.

По словам источника, во время встречи аятолла Хаменеи призвал лидера ФНС стремиться к переговорам с нынешним правительством для достижения мира и выхода из афганского кризиса.

Иранская газета "Ормони Милли" сообщила, что Ахмад Масуд находился в Мешхеде в том числе и с посланием от президента Таджикистана Эмомали Рахмона бывшему губернатору Герата Исмаил-хану.

Тем временем МИД Ирана сделал официальное заявление по поводу визита Ахмада Масуда в Мешхед. Представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде заявил, что приезд Масуда-младшего в Иран был согласован с Кабулом и был, в частности, связан с экспортом электроэнергии в Афганистан.