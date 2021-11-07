Пять сценариев развития ситуации на польско-белорусской границе взгляд из России
«Кризис на польско-белорусской границе - логика Лукашенко. Это люди, беженцы, легально приехали в Беларусь. Купили у себя дома билеты и прилетели на самолете. Имеют право. Они не собираются оставаться в Беларуси. Имеют право. А потом пешком пошли к границе с Польшей. Имеют право». Об этом на своей странице в Facebook написал известный российский общественный деятель, политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.
Политолог считает, что раньше власти Беларуси по договоренности с властями Польши превентивно блокировали передвижение беженцев к границе с Польшей, - в интересах Польши.
Сейчас, по мнению С.Маркова, это невозможно, потому что власти Польши не хотят вести никаких переговоров с властями Беларуси. Беларусь ничего не будет делать без переговоров, только под давлением и ультиматумами. Сейчас Беларусь особенно сильна, после подписания с Россией договора о 28 картах интеграции.
Далее политолог рассматривает, как может развиваться ситуация дальше и предлагает сценарии по степени вероятности:
1. Власти Польши сядут за стол переговоров с Белоруссией и договорятся о блокирования перехода беженцев к границе с Польшей в обмен на прекращение гибридной войны Польши против Беларуси. Этого и добивается Лукашенко.
2. Власти Польши будут блокировать переговоры с Беларусью и блокировать беженцев. Тогда там возникнет гуманитарная катастрофа. Будут гибнуть женщины и дети. Сми начнут показывать ужасные картинки катастрофы в центре Европы. Моральный удар по Европе.
3. Власти Беларуси пойдут на уступки по инициативе России. Россию попросят об этом Германия и Франция. Просто так? Или что-то Россия получит за это?
4. Власти Беларуси уступят Польше из-за огромного давления ЕС и создадут временные лагеря для беженцев на территории Беларуси. То есть Лукашенко испугается развивать конфликт дальше.
5. Военные столкновения между силовиками Польши и Беларуси. Почти не вероятно, но все же возможно. Нервы у всех на пределе.