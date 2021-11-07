«Кризис на польско-белорусской границе - логика Лукашенко. Это люди, беженцы, легально приехали в Беларусь. Купили у себя дома билеты и прилетели на самолете. Имеют право. Они не собираются оставаться в Беларуси. Имеют право. А потом пешком пошли к границе с Польшей. Имеют право». Об этом на своей странице в Facebook написал известный российский общественный деятель, политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Политолог считает, что раньше власти Беларуси по договоренности с властями Польши превентивно блокировали передвижение беженцев к границе с Польшей, - в интересах Польши.

Сейчас, по мнению С.Маркова, это невозможно, потому что власти Польши не хотят вести никаких переговоров с властями Беларуси. Беларусь ничего не будет делать без переговоров, только под давлением и ультиматумами. Сейчас Беларусь особенно сильна, после подписания с Россией договора о 28 картах интеграции.