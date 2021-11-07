ПВО Ирана перехватили американские беспилотники

В ходе военных учений ВС Ирана «Зольфакар-1400» в районе Ормузского пролива были перехвачены американские беспилотники MQ-9 и RQ-4. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу учений.

«БПЛА США, вошедшие в зону ПВО Ирана во время учений, были перехвачены и вынуждены изменить свой маршрут и отдалиться от границ Ирана», - отмечается в сообщении.

Ранее ВС Ирана начали военные учения «Зольфакар-1400» в районе Ормузского пролива. В маневрах принимают участие пехотные подразделения, механизированные части, ВМС, ВВС и силы ПВО Исламской Республики. Кроме того, в них задействованы средства радиолокационной борьбы и беспилотные летательные аппараты.