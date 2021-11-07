Гасанов и Акар выступили с заявлениями фото; видео
В Центре Гейдара Алиева состоялась совместная пресс-конференция министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, ответив на вопросы журналистов, министры обороны двух стран выступили с заявлениями для прессы.
Отмечается, что Закир Гасанов выразил признательность Турции за политическую и моральную поддержку в Отечественной войне.
Коснувшись совместных учений с Вооруженными силами Турции, министр отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.
А министр национальной обороны Турции отметил, что Турция всегда готова мобилизовать свои возможности для решения проблем Азербайджана. Министр национальной обороны выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных и братских отношений между двумя странами.