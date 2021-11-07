У американцев есть средство против С-400. Об этом говорится в статье на китайской платформе Sina.

По словам автора статьи, для этого необходимо нескольким F-35 понести блоки радиоэлектронной борьбы, тем самым скрываясь, и после уничтожить непосредственно сами комплексы.

"Впрочем, для этого понадобится много EA-18G для прикрытия, ведь необходимо создать помехи системе "Панцирь-С1", представляющей большую угрозу для F-35", - говорится в статье.

Автор отмечает, что в результате завяжется бой, итогом которого станут большие потери для обеих сторон, но С-400 в итоге все равно будет уничтожен американской авиацией. "Однако все это лишь теоретически, в реальности же этого может не произойти, так как Россия готова применить ядерное оружие, если посчитает, что ей угрожает реальная опасность", - добавляет автор.