В то время, как азербайджанский народ празднует годовщину победы в Отечественной войне, президент Армении Армен Саркисян в интервью российской газете «Аргументы и факты», пытаясь выступить в роли сторонника мира, озвучил весьма противоречивые тезисы.

«У Армении должны быть хорошие отношения со всеми странами в мире. Было бы желательно разрешить проблемы с Азербайджаном, хотя это и трудная задача. Было бы неплохо иметь хорошие отношения с Турцией, что еще тяжелее», - отметил Саркисян.

Здесь уместно подчеркнуть, что единственная проблема, которая была у Армении с Азербайджаном – это 30-летняя оккупация земель своего соседа. И её ровно год назад Азербайджан решил самостоятельно.

В данный момент трехсторонняя рабочая группа прилагает усилия для проведения демаркации армяно-азербайджанской границы, на основе которой будет подписан Большой мирный договор. Так что, никаких «трудных задач» у Армении нет. Ей достаточно лишь признать территориальную целостность Азербайджана и отказаться от реваншистских настроений.

Далее президент Саркисян отмечает, что наладить отношения с Турцией – задача еще более сложная. И в этом президент Армении, мягко говоря, заблуждается. Признание территориальной целостности Азербайджана и отказ от реваншистских настроений автоматически решит также проблемы Еревана в отношениях с Анкарой. Тем более, что политическое руководство Турции неоднократно и публично заявляло, что мир между Арменией и Азербайджаном уберет все преграды для нормализации отношений между Турцией и Арменией. Трудно поверить, что президент Саркисян, имеющий солидный дипломатический опыт, этого не знает и не понимает.

Выступая, на первый взгляд, вроде бы, с вполне миротворческим интервью, президент Армении наступил на грабли еще одного противоречия, выражая уверенность, что российские миротворцы останутся в Карабахе навсегда.

Как известно, присутствие российских миротворцев в Карабахе является прямым следствием трехстороннего Соглашения, ознаменовавшего капитуляцию Армении в 44-дневной войне. В Соглашении четко прописано, что миротворцы располагают пятилетним мандатом, который может быть продлен только после одобрения обеих сторон.

Задача любого миротворческого контингента заключается в контроле за поддержанием мира после войны. То есть, речь всегда идет об ограниченных во времени полномочиях, по истечении которых надобность в подобного рода контингентах отпадает. Что, собственно, и подтвердил в интервью и Армен Саркисян:

«Ничего навсегда не бывает. К примеру, Франция и Германия воевали друг с другом несколько сотен лет, но после Второй мировой войны всё изменилось. В первую очередь появилась толерантность».

Трудно не согласиться с Арменом Саркисяном в мысли о том, что нет ничего вечного. Так что, хочется верить, что придет время, и политическая элита Армении избавиться от людей, вынашивающих и пропагандирующих реваншистские идеи, Ереван согласится на подписание большого мирного договора с Азербайджаном и между странами, наконец, воцарится мир.