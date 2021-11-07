Рамиль Алиев, собкор 11:37

5 ноября в Центре Линкольна в американском городе Нью-Йорк состоялся заключительный концерт Международного конкурса композиторов имени Узеира Гаджибекова. Открывая мероприятие вступительным словом, постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН Яшар Алиев отметил, что организация гала-концерта в очень важное для Азербайджана время – накануне Дня Победы представляет особое значение, и поздравил азербайджанскую диаспору с этим знаменательным днем. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в своем выступлении констатировал, что азербайджанцы мира, доводящие правое дело Азербайджана до международной общественности, внесли большой вклад в достижение исторической Победы, одержанной благодаря решительной политике Ильхама Алиева, отваге азербайджанской армии и солидарности азербайджанцев мира.

По окончании мероприятия участники аплодисментами встретили песню Муслима Магомаева “Aзербайджан”, исполненную американским музыкантом Найджелом Смитом на азербайджанском языке. 6 ноября в городе Нью-Йорк проведен автопробег Победы по случаю 8 Ноября – Дня Победы. Aкция, организованная Координационным советом азербайджанцев Америки и Ассоциацией Азербайджан-Нью-Йорк, состоялась в городском районе Бруклин. Пробег, начавшийся перед Культурным центром имени Султана Эйюба, продолжался до парка Кэдман Плаза. Автомобили азербайджанцев, украшенные флагами Азербайджана, Турции и США, сопровождала машина с LED экраном, отражающим азербайджанские реалии. Затем участники акции провели шествие от Бруклинского моста до сквера Боулинг-Грин, находящегося на знаменитой нью-йоркской улице Уолл-стрит. Bыступившие на состоявшемся здесь митинге постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеков, поздравили наших соотечественников с Днем Победы, подчеркнули историческое значение славной победы. По окончании мероприятия под звуки государственных гимнов Азербайджана и США были подняты флаги двух стран. В тот же день в городе Чапел-Хилл американского штата Северная Каролина проведено мероприятие по случаю 8 Ноября – Дня Победы.