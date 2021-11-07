Лауреат Нобелевской премии, мэры городов Америки, известные лица празднуют победу Азербайджана наш обзор
5 ноября в Центре Линкольна в американском городе Нью-Йорк состоялся заключительный концерт Международного конкурса композиторов имени Узеира Гаджибекова.
Открывая мероприятие вступительным словом, постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН Яшар Алиев отметил, что организация гала-концерта в очень важное для Азербайджана время – накануне Дня Победы представляет особое значение, и поздравил азербайджанскую диаспору с этим знаменательным днем.
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в своем выступлении констатировал, что азербайджанцы мира, доводящие правое дело Азербайджана до международной общественности, внесли большой вклад в достижение исторической Победы, одержанной благодаря решительной политике Ильхама Алиева, отваге азербайджанской армии и солидарности азербайджанцев мира.
По окончании мероприятия участники аплодисментами встретили песню Муслима Магомаева “Aзербайджан”, исполненную американским музыкантом Найджелом Смитом на азербайджанском языке.
6 ноября в городе Нью-Йорк проведен автопробег Победы по случаю 8 Ноября – Дня Победы.
Aкция, организованная Координационным советом азербайджанцев Америки и Ассоциацией Азербайджан-Нью-Йорк, состоялась в городском районе Бруклин.
Пробег, начавшийся перед Культурным центром имени Султана Эйюба, продолжался до парка Кэдман Плаза. Автомобили азербайджанцев, украшенные флагами Азербайджана, Турции и США, сопровождала машина с LED экраном, отражающим азербайджанские реалии.
Затем участники акции провели шествие от Бруклинского моста до сквера Боулинг-Грин, находящегося на знаменитой нью-йоркской улице Уолл-стрит. Bыступившие на состоявшемся здесь митинге постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеков, поздравили наших соотечественников с Днем Победы, подчеркнули историческое значение славной победы. По окончании мероприятия под звуки государственных гимнов Азербайджана и США были подняты флаги двух стран.
В тот же день в городе Чапел-Хилл американского штата Северная Каролина проведено мероприятие по случаю 8 Ноября – Дня Победы.
Мероприятие, организованное председателем Азербайджанской организации дружбы Адикой Игбал, состоялось в Турецком культурном центре имени лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара.
В мероприятии приняли участие официальные гости, представители азербайджанской, турецкой, еврейской, пакистанской общин, сотрудники посольства Азербайджана в США и Государственного комитета по работе с диаспорой.
На мероприятии выступили председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар, мэр города Апекс Жак Жильбер, генеральный консул Турции в Майами Бурч Джейлан, профессор Университета Северной Каролины Али Аскеров, политический аналитик Хамди Рифаи и другие.
По поручению президента Ильхама Алиева Фуад Мурадов вручил Азизу Санджару “Почетный диплом президента Aзербайджанской Республики”, которого он был удостоен. Всемирно известный ученый поблагодарил президента Азербайджана за награду, сказал, что мечтает поехать в Шушу и совершить там в мечети намаз.
Мероприятие, где был показан фильм об Отечественной войне, продолжалось художественной частью.