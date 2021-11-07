В Польше заявили, что «Беларусь хочет спровоцировать крупный инцидент»
Польша обвинила Беларусь в "организованном нападении" на ее границы после того, как тысячи мигрантов, сопровождаемые белорусскими солдатами, попытались прорваться через пограничные заграждения с белорусской стороны, пишет британская Times.
Петр Мюллер, пресс-секретарь польского правительства, сказал, что от 3 до 4 тыс. человек, многие из "арабских стран", под контролем белорусских военных были направлены к границе, а еще 10 тыс. мигрантов прибыли в Беларусь.
В интернете появились видеокадры, на которых вооруженные люди в балаклавах с белорусской стороны агрессивно подталкивали кричащих женщин и детей к пограничным заграждениям, пишет Times.
Колонна людей, в основном мужчины с большими рюкзаками, остановилась перед КПП. Многие свернули обратно в лес, не дойдя до контрольно-пропускных пунктов, судя по видео с местности, пишет издание.
"У Беларуси есть желание спровоцировать крупный инцидент, в идеале с выстрелами и гибелью людей", - заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел страны Петр Вавжик.