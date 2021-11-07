В Польше заявили, что «Беларусь хочет спровоцировать крупный инцидент»

Польша обвинила Беларусь в "организованном нападении" на ее границы после того, как тысячи мигрантов, сопровождаемые белорусскими солдатами, попытались прорваться через пограничные заграждения с белорусской стороны, пишет британская Times.

Петр Мюллер, пресс-секретарь польского правительства, сказал, что от 3 до 4 тыс. человек, многие из "арабских стран", под контролем белорусских военных были направлены к границе, а еще 10 тыс. мигрантов прибыли в Беларусь.