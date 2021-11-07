60 представителей диаспорской молодежи из 39 стран отметили в Стамбуле День Победы
В турецком городе Стамбул состоялась встреча диаспорской молодежи по случаю 8 Ноября – Дня Победы.
Во встрече, организованной Федерацией турецко-азербайджанских обществ (TADEF), приняли участие около 60 представителей молодежи из 39 стран.
На мероприятии, исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Акрам Абдуллаев, объявив церемонию открытой, поздравил молодежь с 8 Ноября – Днем Победы, вписанными золотыми буквами в историю Азербайджана.
Первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев в своем выступлении говорил о деятельности комитета, его сотрудничестве с Управлением по делам турок, проживающих за рубежом, и родственных сообществ, роли молодежи в диаспорском движении, рассказал о дальнейших проектах Государственного комитета.
Заместитель председателя Управления по делам турок, проживающих за рубежом, и родственных сообществ (YTB) Саит Юсуф, поздравив участников мероприятия с Днем Победы, отметил, что Турция и впредь, как всегда, будет поддерживать правое дело Азербайджана в любой сфере. Далее он проинформировал участников церемонии о деятельности YTB и стипендиях, выделенных для азербайджанских студентов.
Руководитель Федерации турецко-азербайджанских обществ (TADEF) Адалят Туран подчеркнул, что отношения между Турцией и Азербайджаном, тесно связаны друг с другом дружественными и братскими узами, служат примером для многих стран в глобализирующемся мире.
На мероприятии были показаны видеоролики отчетного характера Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, а также видеоролик о поездках азербайджанской диаспоры в Шушу.
Диаспорская молодежь, прибывшая в Стамбул со всех концов света, приняла участие в организованных в рамках церемонии тренингах на тему “Креативное мышление”, “Networking и умение общаться”.
Мероприятие широко освещалось в турецких медиа.