60 представителей диаспорской молодежи из 39 стран отметили в Стамбуле День Победы

Первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев в своем выступлении говорил о деятельности комитета, его сотрудничестве с Управлением по делам турок, проживающих за рубежом, и родственных сообществ, роли молодежи в диаспорском движении, рассказал о дальнейших проектах Государственного комитета.

Заместитель председателя Управления по делам турок, проживающих за рубежом, и родственных сообществ (YTB) Саит Юсуф, поздравив участников мероприятия с Днем Победы, отметил, что Турция и впредь, как всегда, будет поддерживать правое дело Азербайджана в любой сфере. Далее он проинформировал участников церемонии о деятельности YTB и стипендиях, выделенных для азербайджанских студентов.

Руководитель Федерации турецко-азербайджанских обществ (TADEF) Адалят Туран подчеркнул, что отношения между Турцией и Азербайджаном, тесно связаны друг с другом дружественными и братскими узами, служат примером для многих стран в глобализирующемся мире.

На мероприятии были показаны видеоролики отчетного характера Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, а также видеоролик о поездках азербайджанской диаспоры в Шушу.

Диаспорская молодежь, прибывшая в Стамбул со всех концов света, приняла участие в организованных в рамках церемонии тренингах на тему “Креативное мышление”, “Networking и умение общаться”.

Мероприятие широко освещалось в турецких медиа.