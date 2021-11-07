Коронавирус в Грузии и Армении: свыше 140 умерших за сутки
В Грузии за последние сутки выявили 6 021 новых случая коронавируса, вылечились 2 792 пациента, сообщает официальный сайт StopCov.
Сообщается, что за минувшие 24 часа от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 75 человек. С начала пандемии в стране подтвердился 696 921 случай коронавируса, скончались - 10 584 пациента.
В Армении число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 1 121 за сутки, передает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Количество пациентов, скончавшихся от осложнений COVID-19, накануне составило 67 человек.
Всего за время пандемии в Армении умерли 8 104 пациентов с подтвержденным коронавирусом.