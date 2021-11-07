8 ноября - в День Победы, водопад Ниагара, который расположен между США и Канадой, был подсвечен цветами государственного флага Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в США, на фоне азербайджанского флага была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение родных земель от армянской оккупации, также прозвучали национальные песни в исполнении Ризвана Алиева и Рои Алиевой.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, сотрудники посольства и представители азербайджанской общины США.