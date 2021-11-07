В Китае обещают награду за поиск источника новой вспышки COVID-19

Власти города Хэйхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян на фоне крупной вспышки коронавирусной инфекции обещают вознаграждение в размере 100 тыс. юаней ($15,6 тыс.) тем, кто поможет в эпидемиологическом расследовании и отслеживании источника вспышки, передает РИА Новости.

Власти призвали жителей сообщать о любых возможных уликах и свидетельствах, связанных с распространением болезни.

Ранее локдаун в городе Хэйхэ начал действовать с 28 октября после того, как в районе Айхуэй был выявлен один подтвержденный локальный случай заражения коронавирусной инфекцией, а также три бессимптомных случая.