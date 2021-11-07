Тимур Вайнштейн ждет первого рейса Москва - Физули
День Победы – долгожданный день, невероятная дата, которая навсегда останется в наших сердцах, сказал АзерТАдж заместитель генерального директора – генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.
«...Моя бабушка из Физули. И я жду первого рейса Москва – Физули. Хочу стать одним из первых пассажиров этого рейса и оказаться на родной земле. Наши предки, к сожалению, ушли, не успев увидеть этот день. И я уверен, что через нас передастся им ощущение радости, счастья возвращения на родную землю. Я от души, от всего сердца поздравляю всех с Победой!», - сказал наш соотечественник.