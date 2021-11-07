Евгений Бай, автор haqqin.az 11:57

В столице Никарагуа объявлено, что на прошедших 7 ноября выборах убедительную победу одержала партия FSLN-Сандинистский фронт национального освобождения с Даниэлем Ортегой и его супругой Росарио Мурильо во главе. Результаты этих выборов со 100-процентной гарантией предсказывали политологи Латинской Америки и США. Неожиданной стала быстрота, с которой на них отреагировал президент Джо Байден. Он выступил с чрезвычайно резким заявлением в отношении Никарагуа несколько минут спустя после того, как в этой стране закрылись избирательные участки. Проведенные там 7 ноября выборы американский лидер назвал «пантомимой», которая «не была ни свободной, ни честной и определенно не демократической». Байден также пообещал, что он использует все дипломатические и экономические рычаги инструменты в его распоряжении, чтобы заставить ответить за все правящее семейство Никарагуа - 75–летнего президента Даниэля ОртегУ и его супругу, 70-летнюю Росарио Мурильо, которая занимает должность вице-президента.

Казалось бы, какое дело Байдену, так скоро поспешившего отреагировать на выборы в Никарагуа, до маленькой и бедной страны с населением всего в 6.5 миллиона человек? И что до этих выборов всему остальному миру? И почему абсолютно все крупные мировые издания опубликовали обширные комментарии об очередной победе Ортеги, который скоро начнет четвертый пятилетний срок своего господства? За последний год режим Ортеги - Мурильо одним за другим бросил за решетку всех семерых кандидатов в президенты из числа оппозиционных лидеров. Среди них была очень популярная в стране Кристина Чаморро, дочь Виолетты Барриос де Чаморро, которая разгромила Ортегу на выборах 1990 года. Были арестованы десятки общественных активистов, журналистов, правозащитных деятелей и бывших высокопоставленных членов Сандинистского фронта, порвавших с режимом. Никарагуа уже давно переживает турбулентность, вызванную жестокими диктаторскими методами Ортеги. Весной 2018 года в стране вспыхнул бунт, в котором приняли участие сотни тысяч человек. Против них была брошена армия. 350 человек были убиты. 30 тысяч брошены в тюрьму. Около 100 тысяч бежали из страны. То, что происходит с тех пор в Никарагуа, является самой жестокой волной политических репрессий в Латинской Америке с начала 1980-х годов. По опросу, проведенному компанией СID Gallup, 76 процента никарагуанцев считают перевыборы Ортеги нелегитимными. 65 процентов были готовы отдать голоса за «любого кандидата от оппозиции» и лишь 17 процентов хотели проголосовать за Ортегу - Мурильо. Выборы были названы «фарсом» Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Организацией американских государств. Однако по предварительным результатам, оглашенным Центральной избирательной комиссией, в Манагуа правящая партия Сандинистский фронт национального освобождения Ортеги - Мурильо набрала 75 процентов голосов.

«Никарагуа становится большой проблемой для Джо Байдена», - пишет влиятельное американское издание Politico. Проблема в том, что супердержава ничего не может поделать с авторитарным режимом, правящим в маленькой стране. Ряду высокопоставленных сандинистов запрещен въезд в США. И это все... Массовые экономически санкции неизбежно приведут к тому, что у границ Америки появятся десятки тысяч беженцев из этой страны (50 тысяч никарагуанцев уже были задержаны на границе США и Мексики в 2020 году), что лишь углубит иммиграционный хаос для администрации Байдена. И это одна из главных причин, почему Америка продолжает торговать с Никарагуа. По данным Госдепартамента, США приобретают 49 процентов экспортных товаров из Никарагуа и на долю Америки приходится 22 процента всего никарагуанского импорта. В 2020 году объем взаимной торговли между двумя странами торговли исчислялся суммой в 4.9 миллиарда долларов. Это «экономические рычаги», которые намерен использовать против диктаторского режима Джо Байден? Сомнительно. Латинская Америка, которую в США еще не так давно называли «нашим внутренним двором», уверенно движется к авторитаризму, отвергая все возможные демократические модели. Достаточно посмотреть на картину выборов на континенте в ноябре. Помимо Никарагуа здесь 21 ноября состоятся местные выборы в Венесуэле, которые обозреватель газеты El Nuevo Herald Андрес Оппенгеймер называет «новым мошенничеством Мадуро». Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо говорит ему, что 85 процентов венесуэльцев выступают против правительства, но шантажом, угрозами и подкупами режим добьется нужного ему результата. В ноябре состоятся выборы в Гондурасе. Там ключевой фигурой является Ксиомара Кастро. Ее супруга Мануэля Селайю в 2009 году свергли в результате государственного переворота - тогда его вытащили ночью из постели в пижаме, приставив к груди пистолет. Нынешнего президента Хуана Орландо Эрнандеса прокуратура США обвиняет в тесных связях с наркомафией. И если его партия проиграет, кто знает, может быть, госпожу Кастро также вышвырнут из президентского дворца в пижаме агенты наркокартелей.

Но и приверженность демократии стран, которые еще не так давно считались передовой витриной континента, также вызывает сомнения. В ноябре пройдут выборы в Чили, и их фаворитом является ультраправый политик Хосе Антонио Кац, который является почитателем военных диктатур. «Если бы сейчас был жив генерал Аугусто Пиночет, то я бы проголосовал за него», - заявил он во время кампании. «Демократия в Латинской Америке - с севера на юг подвергается серьезнейшей коррозии, - говорит телеканал CNN. - Пандемия коронавируса подняла на поверхность разного рода каудильо, которые легко приходят к власти, попирая все демократические нормы». Примеров множество. В феврале 2020 года президент Сальвадора Найиб Букеле приказал военным захватить парламент, с тем чтобы заседавшие там депутаты проголосовали за нужный правительству многомиллионный кредит. Летом этого года ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару организовал военный парад на улицах столицы страны Бразилиа в тот момент, когда конгресс обсуждал предложенную властями реформу голосования на выборах.

И вот с такими персонажами президент Байден намерен провести в начале декабря саммит в «защиту демократии». Запланированный как некая альтернатива «Двадцатки», объединяющей самые крупные экономики мира, он должен собрать, как объявил Белый дом, руководителей 100 стран, представляющих или продвинутые демократии, или те, кто только находится на путях обретения вожделенной демократии. Но если США с таким трудом удается найти нужное число демократий в своей «вотчине», то что говорить об остальном мире? Россия и Китай исключены из списка. Под вопросом участие Венгрии, Польши, Турции и Филиппин. «Я совсем не уверен, что многие страны захотят участвовать в этом саммите, - говорит Politico посол одной из азиатских стран, не пожелавший назвать свою фамилию, чтобы не портить отношения с Белым домом. – Англичане, конечно, будут присутствовать, также как и канадцы. Но можно ли будет пригласить такую страну как, например, Перу? Там прошли выборы, но в этой стране каждую неделю президента подвергают импичменту».