Минобороны Азербайджана о провокации Карапетяна в Карабахе

В заявлении отмечается, что "армянские средства массовой информации сообщили о незаконном визите министра обороны Армении Аршака Карапетяна на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Самовольный въезд министра обороны Армении на азербайджанские территории, проведение там встреч с незаконными армянскими формированиями и высказывание мнения об их боеготовности является военно-политической провокацией".

Накануне министр обороны Армении Аршак Карапетян через Лачинский коридор прибыл на территорию Азербайджана, временно контролируемую российскими миротворческими силами. Армянские СМИ сообщили, что Карапетян "прибыл по приглашению министра обороны НКР”. Отметим, что незаконный визит армянского министра совпал с годовщиной освобождения города Шуша, когда в Азербайджане отмечали День Победы. Сегодня Министерство обороны Азербайджана выступило с жестким заявлением о визите Карапетяна на азербайджанские территории, напомнив ему о судьбе других армянских генералов, которые до войны выступали с провокационными заявлениями против Азербайджана.

Минобороны подчеркивает, что "провокационный визит министра обороны Армении был осуществлен преднамеренно накануне годовщины Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении.

Тем самым политико-военное руководство Армении, грубо нарушая положения Трехстороннего заявления, преследует цель дестабилизировать обстановку в регионе и бросить тень на деятельность российских миротворцев.

Вместо того чтобы сделать выводы из тотального поражения в 44-дневной второй карабахской войне, приспособиться к новой геополитической ситуации в регионе, укрепить мир и безопасность, военное руководство Армении предпринимает попытки дешевых военных авантюр, рассчитанных на внутреннего потребителя".

В заявлении азербайджанского военного ведомства также отмечается, что "этот визит министра обороны Армении в очередной раз демонстрирует, что Ереван продолжает оказывать прямую поддержку незаконным армянским военным формированиям, агрессивному сепаратизму и террористическо-провокационным акциям на территории Азербайджанской Республики. В то же время на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, сохраняется присутствие подразделений Вооруженных сил Армении".

"Хотелось бы напомнить министру обороны Армении о судьбе его бывших коллег и других армянских генералов, выступавших в свое время с утопическими заявлениями о “непроходимой линии Оганяна”, “новых войнах - новых территориях”, - говорится в заявлении Минобороны.

Минобороны Азербайджана предупреждает военно-политическое руководство Армении, что в случае повторения подобных незаконных посещений азербайджанских территорий, руководствуясь законами Азербайджанской Республики, будут приняты необходимые меры в целях предотвращения агрессивного сепаратизма и провокаций.