Пашиняна покинула и его пресс-секретарь
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян покинула свой пост.
На своей странице в Facebook М.Геворкян написала, что уволилась по собственному желанию.
«Дорогие друзья, по моему заявлению я уволена с должности пресс-секретаря премьера. Благодарна премьер-министру за совместную работу в государственном аппарате. Процесс исполнения обязанностей медиасекретаря премьер-министра был полон трудностей, хотя я старалась придерживаться ценностей, которые были заложены в 2018 году в ходе революции. Прошу прощения у всех тех, чьи надежды на этой должности я не оправдала. Спасибо журналистам за эффективное сотрудничество», - отметила М.Геворкян.