Бывший американский военный объявил голодовку в российской тюрьме

Американец Тревор Рид, приговоренный к 9 годам лишения свободы за нападение на полицейских, объявил голодовку из-за нарушения своих прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Никитенкова.

«В связи с неоднократным, незаконным, по мнению Рида, водворением его в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии Рид с 4 ноября 2021 года объявил голодовку», - сказал Никитенников.

Отметим, что бывший морской пехотинец ВМФ США Тревов Рид летом 2021 года был приговорен к 9 годам колонии по обвинению в применении насилия к полицейским. Рида также обязали выплатить компенсацию каждому правоохранителю.