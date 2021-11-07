Хулуси Акар о деятельности турецко-российского мониторингового центра

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе выступления на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана генералом-полковником Закиром Гасановым в Центре Гейдара Алиева, заявил о том, что полномочия и границы деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра известны.

«Прилагаются все усилия для деятельности центра в установленных рамках. Нашей целью является сохранение режима прекращения огня и наряду с этим стабилизация региона. В этом вопросе мы проявили и продолжаем проявлять нашу серьезность, искренность, дружбу. Нет никаких случаев злоупотребления», - сказал Акар.