Синоптики о погоде в Баку: завтра вечером резко похолодает
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Однако ближе к ночи возможны дожди, юго-западный ветер сменится сильным северо-западным. Об этом haqqin.az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 9-12, днем - 14-17, в столице ночью - 9-11, днем - 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.