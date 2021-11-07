Акар: Зангезурский коридор никому не угрожает

Открытие Зангезурского коридора не несет угрозы ущерба какой-либо стране, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами по итогам визита в Азербайджан.

По его словам, два народа должны вести диалог по этому вопросу. "Нужно поддерживать этот процесс, а не предотвращать его. Сотрудничество приведет к росту благосостояния, и этот процесс не ограничится Азербайджаном. Позитивное воздействие почувствуют на себе все страны региона", - подчеркнул он.

Акар также отметил, что Ереван должен воспользоваться историческим шансом и ответить на призывы о мире, озвучиваемые в Анкаре и Баку.

Он считает, что лучшим вкладом в региональное развитие стало бы тесное взаимодействие самих стран региона, а именно Азербайджана, Армении, Турции, Грузии, Ирана и России.