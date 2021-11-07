Коронавирус в России: вновь возросла смертность

В России после незначительного снижения вновь зарегистрирован антирекорд по COVID-смертности. Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в стране зафиксировано 39 160 случаев заражения и 1 211 летальных исходов.

Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 8 873 655 случаев заражения COVID-19, 7 619 596 человек вылечились и были выписаны из больниц. Вследствие осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 249 215 пациентов.