В Воронежскую область прибыл как минимум один батальон российских танков Т-80У, сообщает Bloomberg со ссылкой на британское агентство Jane's, которое занимается военной аналитикой. По данным агентства, танки могут направляться на полигон Погоново, который находится в 250 километрах от границы с Украиной. Видео с ними появилось в соцсетях 7 ноября.

Неделю назад Jane's сообщало о развертывании танков и самоходной артиллерии из одной и той же российской дивизии в Брянской и Курской областях рядом с северной границей Украины.