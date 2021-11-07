Триполи и Израиль тайно договорились об установлении дипотношений?

Саддам Хафтар, сын командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, предложил израильским высокопоставленным лицам установить дипломатические отношения, передает Интерфакс со ссылкой на интернет-портал израильского издания "Едиот Ахронот".

Сообщается, что встреча сторон прошла тайно, при этом кто именно из представителей Израиля принял участие во встрече, не уточняется.

Предполагается, что предложение от Триполи установить дипломатические отношения поступило в обмен на израильскую "военную и дипломатическую помощь". Как сообщают израильские СМИ, Хафтар передал сообщение от отца, в котором тот предложил нормализовать отношения способом, схожим с "Авраамскими соглашениями". С помощью этих соглашений в 2020 году ОАЭ, Бахрейн, а затем Марокко при посредничестве США нормализовали отношения с Израилем. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан.