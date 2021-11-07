Мировую экономику ожидает застой из-за Китая

Долговые проблемы, с которыми столкнулся сектор недвижимости в Китае, может обернуться многолетним застоем, заявил экономист и научного сотрудника Китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус, слова которого приводит CNBC.

По его словам, застой коснется не только внутренней экономики Китая, но и мира в целом.

Магнус считает, что рынок недвижимости действительно подошел к переломному моменту и в ближайшее время вторая по величине экономика мира столкнется с большими долговыми проблемами.

Отмечается, что ситуация на рынке недвижимости Китая осложняется из-за проблемного застройщика. Китай опасается влияния потенциального дефолта застройщика на мировую экономику, рынки и финансовую систему Китая.