Польша и Германия не могут справиться с миграцией из Беларуси заявление МВД Германии
«Польша и Германия не смогут самостоятельно справиться с потоком мигрантов из Беларуси». Об этом заявил и.о министра внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, призвав всех членов Евросоюза объединиться для защиты границ.
По его словам, все европейские страны должны помочь правительству Польши в этом вопросе.
«Это является задачей Еврокомиссии. Я призываю всех принять меры. Мы должны стоять вместе».
Он сообщил, что около 3 тысяч мигрантов с Ближнего Востока и из Африки находятся на польско-белорусской границе в ожидании убежища.
Зеехофер также обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов «для дестабилизации ситуации в Европе».
Отметим, что накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также обвинила Лукашенко в дестабилизации ситуации в Европе и призвала ввести санкции против Беларуси.