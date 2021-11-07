«Польша и Германия не смогут самостоятельно справиться с потоком мигрантов из Беларуси». Об этом заявил и.о министра внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, призвав всех членов Евросоюза объединиться для защиты границ.

По его словам, все европейские страны должны помочь правительству Польши в этом вопросе.

«Это является задачей Еврокомиссии. Я призываю всех принять меры. Мы должны стоять вместе».