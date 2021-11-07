Израильские силовики раскрыли крупнейшую сеть контрабанды оружия

В Израиле ликвидирована крупнейшая подпольная сеть по торговле оружием, передает РИА Новости. Сообщается, что операция, в которой приняли участие 1600 полицейских и бойцы пограничной полиции Израиля, состоялась благодаря завербованному в августе 2020 года члену преступной группировки.

За последний год он совершил 48 сделок по закупке оружия и боеприпасов на общую сумму около 4 миллионов шекелей. В числе купленного оружия были пулемет, штурмовые винтовки, автоматы и пистолеты. Израильские СМИ сообщают, что среди задержанных участников подпольной сети есть военнослужащие израильской армии.

Отмечается, что в ходе спецоперации были арестованы 64 человека из 25 населенных пунктов, при обысках у преступников было изъято значительное количество оружия и боеприпасов, которое попало в Израиль контрабандным путём или было украдено с военных баз ЦАХАЛ.