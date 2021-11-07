Кремль заявил, что встречи Алиева с Пашиняном не будет

Контакты Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна не запланированы в годовщину подписания Трехстороннего заявления по Карабаху. Об этом сказал в беседе с журналистами пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируются ли контакты лидеров трех стран в годовщину принятия договоренностей.

"Что касается общения с Баку и с Ереваном, оно от Москвы происходит на различных уровнях и исключительно на регулярной основе. Что касается общения втроем, если и когда такая договоренность будет достигнута, мы вас проинформируем. В настоящий момент каких-то конкретных пониманий здесь нет", - отметил пресс-секретарь российского лидера.