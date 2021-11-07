Кремль о значимости Московского соглашения по Карабаху

Трехстороннее заявление РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху от 9 ноября 2020 года чрезвычайно важно, его значение трудно переоценить, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные, как важные и для Азербайджана, и для Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

"Российские миротворцы, российский контингент выполняет свои функции [в регионе], обеспечивает безопасность, мониторинг режима прекращения огня, процесс возвращения беженцев. Это чрезвычайно важно. Поэтому значение подписанных документов трудно переоценить", - подчеркнул Песков.