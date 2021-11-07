Джавад Шабири, специально для haqqin.az 14:18

Моссад предотвратил серию нападений агентов иранской разведки на бизнесменов-израильтян в трех африканских странах. Нападения должны были состояться в Сенегале и Гане, а также на сафари-турах в Танзании. Как сообщается, пятеро подозреваемых в подготовке атак арестованы. У всех – паспорта африканских государств. Тайная война между Израилем и Ираном не прекращается ни на день, ни на миг. И при этом – полем боевых действий становится не только Ближний Восток, забудьте об этом, все уже куда глобальнее. Полем битвы становятся новые континенты, одним из которых – как показывают последние новостные ленты – давно уже стала Африка. После того, как в ноябре 2020 года ведущий ученый-ядерщик Исламской Республики Мохсен Фахризаде был убит, активность иранской разведки возросла здесь в разы.

Черный континент последнего шаха Ирана никогда особо не интересовал. Товарооборот на уровне приличия, протокольные вежливости – не более того. В годы своего становления руководству Исламской республики тоже было не до Африки – от иракской агрессии бы отбиться, да страну восстановить. Но к концу 90-х годов прошлого столетия в Тегеране обнаружили, что Хезболла располагает на африканском континенте устойчивыми контактами с местными шиитскими общинами, а среди ее сторонников там есть и успешные бизнесмены и представители интеллигенции, и люди из окружения ряда африканских политиков. Причем, эта сеть возникла отчасти стихийно, и не требовала от Тегерана финансовых затрат, поскольку фактически сама себя финансировала. Эр-Рияд и Тегеран в Африке: «Гонка мечетей» Такой «подарок судьбы» не пропустит ни одна уважающая себя спецслужба. Тем более, что к этому времени в Африку активно начал заходить главный региональный противник Ирана, Саудовская Аравия. На средства Фонда Султана бин Абдул Азиза Аль Сауда саудиты за короткий срок построили огромные мечети в Нигере, Нигерии и Мали. Которые, если называть вещи своими именами, были форпостами влияния Королевства на континенте.

Тегеран ответил тем же, и даже с большим размахом. На иранские средства мечети были выстроены не только в Нигере и Нигерии, но и в Камеруне, Сенегале, Кот-д'Ивуаре и Гвинее. При каждой из них создавалось медресе, наиболее успешные выпускники которого уезжали учиться в Кум. При каждой мечети строилась и типография - с самым современным полиграфическим оборудованием, позволяющим печатать не только религиозную литературу, но и информационно-пропагандистские материалы. Между Эр-Риядом и Тегераном в Африке, на рубеже девяностых-двухтысячных, возникла самая настоящая «гонка мечетей», в которая каждая из сторон в количестве построенных объектов старалась перещеголять друг друга. Как и в охвате верующих, так и в количестве африканцев, выезжающих на обучение в религиозные учебные заведения Эр-Рияда или Тегерана. Время иранских «культурных атташе» Примерно до 2005 года эта гонка шла с переменным успехом, но за тем Иран начал в ней отставать. Причем, по самой прозаической причине – саудиты брали масштабом и щедростью, чего Тегеран, уже тогда начинавший считать бюджетные копейки, себе позволить не мог. Требовалась новая идея для Африки, да так, чтобы было «дешево, но сердито». И при Махмуде Ахмадинеджаде было принято решение активнее эксплуатировать антиколониальные настроения, которые были, есть и будут сильны на черном континенте. Началась вторая волна иранского строительства, только на этот раз упор делался на культурные центры, благотворительные сети и учебные заведения, где высшее образование африканцы могли получать за сущие копейки.

А одновременно с этим в Иране определились с тем, кто в спецслужбах будет «главным по Африке». В результате ожесточенной конкурентной борьбы, многоходовых интриг и секретных договоренностей, министерство информации и разведки, претендовавшее на главную роль в африканских операциях – не получило ничего. А в легендарной спецслужбе «Аль-Кудс», которой руководил покойный ныне генерал Сулеймани, было создано специальное подразделение «400», которое и стало координатором всей иранской политики на черном континенте. В Африку хлынул поток иранских «атташе по культуре», за каждым из которых чувствовалась добротная специальная подготовка. Начались массовые вербовки и создание иранских прокси, в частности - Исламского движения Нигерии и группировки «Сарайя Захра» в Центральноафриканской Республике. А затем аналогичные структуры начали возникать Камеруне, Гане, Нигере и Демократической Республике Конго. Черный рынок, подполье и ячейки террора Широких движений прокси, таких как батальоны «Фатимиюн» и «Зейнабиюн», не говоря уже о иракских «Хашд аш-Шааби», Ирану в Африке создать не удалось. Но, похоже в Тегеране этому не особо огорчаются, поскольку подпольную сеть своих сторонников иранцы там создали. Часть из них управляется через оперативников Хезбаллы, часть – непосредственно сотрудниками «Аль-Кудс». Причем, последние курируют те ячейки подполья, которое завязаны на участие в террористических акциях, как например группа «Селека» в Центральноафриканской Республике, которая получила от иранцев в прошлом году сто тысяч долларов для организации терактов против израильских и саудовских граждан в Конго и Уганде.

А в феврале нынешнего года спецслужбы Эфиопии ликвидировали связанную с «Аль-Кудс» подпольную ячейку, в задачу которой входила слежка за посольствами США, ОАЭ и Израиля в стране, а в случае поступления приказа – и организация диверсий против них. Но не террором единым живет «подразделение 400». На африканском черном рынке оружия иранские агенты – давние и желанные гости. Правда, не всегда им сопутствует удача: после того, как офицеров «Аль-Кудс» и оперативников Хезбаллы в 2018 году «прихватили» на продаже ракетных комплексов «земля-воздух» SAM1, SAM9 и «Стрела» представителям Фронта ПОЛИСАРИО, движения за освобождение западной Сахары, Королевство Марокко разорвало дипломатические отношения с Ираном. Впрочем, трагедии из этого провала Тегеран делать не стал – в Африке достаточно группировок, которые могут платить «Аль-Кудс» за поставки оружия, а также нанимать инструкторов Хезбаллы. В Гане, второму по величине экспортеру золота на континенте после Южной Африки, иранские агенты наладили полулегальные поставки широкого ассортимента нефтепродуктов, именно золото в слитках получая в качестве оплаты. Правда, они попытались здесь еще и взять под контроль несколько нелегальных месторождений – но местный криминал и связанные с ним чиновники Ганы сделать этого им не позволили.