Хикмет Четин предложил Азербайджану и Армении модель примирения Греции и Турции
Бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин считает, что вопросом открытия Зангезурской дороги должна заняться Россия, обязавшаяся по Трехстороннему соглашению обеспечить безопасность этого пути.
"Лачинский коридор открыт, и Москва как одна из участниц Трехстороннего соглашения должна контролировать выполнение Ереваном пункта соглашения об открытии коммуникации между Нахчыванской Автономной Республикой и Азербайджаном. В этом плане слово за Россией", - сказал Хикмет Четин в интервью haqqin.az.
Уже год как в Карабахе нет войны, но большая часть дороги к стабильному миру еще впереди: наравне с выполнением условий Трехстороннего соглашения должны быть налажены дипломатические контакты и установлен стабильный диалог как между Азербайджаном и Арменией, так и между Турцией и Арменией. А это значит, что властям и оппозиции в Ереване следует как можно быстрее изжить из своего сознания психологию войны.
“Армянской стороне следует понять, что Баку не захватывал чужую территорию, а всего лишь вернул свои земли, - подчеркнул Хикмет Четин. – После поражение в войне с Азербайджаном Армения всего лишь вернулась к своим границам, признанным мировым сообществом. Так что повода к новым войнам тут нет вообще. В то же время следует понимать, что любая инициированная Арменией новая война обернется для её народа колоссальными потерями. Лично я бы порекомендовал горячим головам в Ереване отказаться от реваншистских лозунгов и подумать над тем, как использовать средства, которые они готовы бросить в ненасытную прорву войны, на экономическое развитие Армении и улучшение жизни её народа".
Турецкий дипломат считает, что мировому сообществу и, главным образом, России следует приложить максимум усилий для установления стабильного мира между Азербайджаном и Арменией. По его мнению, США и Евросоюз могут убедить Никола Пашиняна в том, что на данном этапе нет реальной альтернативы миру и стабильности на Южном Кавказе.
“Соглашение об окончательном мире необходимо прежде всего Армении, для которой установление мира с Азербайджаном и открытие границы с Турцией — это дорога в мир, от которого Ереван вследствие избранного им политического курса долгие годы отрезан, - считает Четин. - Сейчас все торгово-экономические связи Армении с внешним миром проходят исключительно через Россию, что само по себе не слишком позитивный фактор для независимого государства...».
Опытный дипломат отмечает, что не может быть и речи о нормализации отношений Анкары с Ереваном без восстановления полных дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном.
Говоря о роли армянской диаспоры, Хикмет Четин отметил, что со временем народ Армении поймет всю пагубность и деструктивность её влияния на политический курс Еревана.
«Сидя в комфортных условиях на Западе, диаспора продолжает сеять вражду между Арменией и ее соседями, - подчеркнул дипломат. – Что это в итоге дало армянскому народу? Какую пользу ему принесло нагнетание националистических, реваншистских настроений в стране? Все больше людей в Армении начинают понимать, что путь, на который их толкает диаспора, – это путь к очередной трагедии, путь в никуда…».
Высоко оценив работу руководства Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий, Четин в то же время подчеркнул необходимость реконструкции также тех азербайджанских городов и сел, в которых проживают армянские общины. Новые дороги, современные системы водоснабжения, линии электропередач и прочее должны охватить и Ханкенди, Ходжавенд, населенные пункты на территории Азербайджанской Республики. Мир - это не только прекращение войны, но и начало процессов восстановления и развития. Коль скоро Азербайджан начал успешно восстанавливать Карабах, следует создать оптимальные условия для жизни всем людям, проживающим на этих землях. И у армян там есть дома, хозяйства, обрабатываемые поля…
«Надо налаживать условия для совместной жизни армян и азербайджанцев в Карабахе, - считает турецкий дипломат. – Понятно, что вражда между народами не исчезнет сразу. Но если процесс налаживания добрососедства звучит не в лозунгах, а осуществляется на деле, ненависть сойдет на нет. Одна из страниц истории Турции – тому подтверждение. Мы воевали с Грецией во время войны за независимость (1919-1922 годы). В 1923 году провозгласили Турецкую Республику, а уже через семь лет, в 1930 году, премьер-министр Греции Элефтериос Венизелос прилетел в Анкару, чтобы принять участие в торжествах по случаю победы в войне за независимость и провозглашения Турецкой Республики. Рано или поздно, но сознание войны неизменно уступает место сознанию мира…»
По мнению Хикмета Четина, в настоящее время есть все необходимые предпосылки для установления прочного мира в регионе Южного Кавказа. Подтверждение тому - позитивная реакция президентов Азербайджана и Турции на желание Армении нормализовать отношения с соседними государствам, прозвучавшее в недавнем выступлении премьер-министра Никола Пашиняна. Со стороны Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана этот жест однозначно подчёркивал заинтересованость Баку и Анкары в восстановлении полноценных отношений с Арменией.
«Да, потребуется определенное время, чтобы отношения эти пришли в норму и соответствовали критериям добрососедства, - сказал Хикмет Четин. - Но это неизбежно, поскольку таково желание не только Азербайджана и Турции, но и Армении, народ которой, несмотря на поражение в 44-дневной войне, в итоге поддержал не реваншистских лидеров «Дашнакцутюн», а премьер-министра Пашиняна.