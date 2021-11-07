Хикмет Четин предложил Азербайджану и Армении модель примирения Греции и Турции

"Лачинский коридор открыт, и Москва как одна из участниц Трехстороннего соглашения должна контролировать выполнение Ереваном пункта соглашения об открытии коммуникации между Нахчыванской Автономной Республикой и Азербайджаном. В этом плане слово за Россией", - сказал Хикмет Четин в интервью haqqin.az.

Уже год как в Карабахе нет войны, но большая часть дороги к стабильному миру еще впереди: наравне с выполнением условий Трехстороннего соглашения должны быть налажены дипломатические контакты и установлен стабильный диалог как между Азербайджаном и Арменией, так и между Турцией и Арменией. А это значит, что властям и оппозиции в Ереване следует как можно быстрее изжить из своего сознания психологию войны.

“Армянской стороне следует понять, что Баку не захватывал чужую территорию, а всего лишь вернул свои земли, - подчеркнул Хикмет Четин. – После поражение в войне с Азербайджаном Армения всего лишь вернулась к своим границам, признанным мировым сообществом. Так что повода к новым войнам тут нет вообще. В то же время следует понимать, что любая инициированная Арменией новая война обернется для её народа колоссальными потерями. Лично я бы порекомендовал горячим головам в Ереване отказаться от реваншистских лозунгов и подумать над тем, как использовать средства, которые они готовы бросить в ненасытную прорву войны, на экономическое развитие Армении и улучшение жизни её народа".

Турецкий дипломат считает, что мировому сообществу и, главным образом, России следует приложить максимум усилий для установления стабильного мира между Азербайджаном и Арменией. По его мнению, США и Евросоюз могут убедить Никола Пашиняна в том, что на данном этапе нет реальной альтернативы миру и стабильности на Южном Кавказе.

“Соглашение об окончательном мире необходимо прежде всего Армении, для которой установление мира с Азербайджаном и открытие границы с Турцией — это дорога в мир, от которого Ереван вследствие избранного им политического курса долгие годы отрезан, - считает Четин. - Сейчас все торгово-экономические связи Армении с внешним миром проходят исключительно через Россию, что само по себе не слишком позитивный фактор для независимого государства...».

Опытный дипломат отмечает, что не может быть и речи о нормализации отношений Анкары с Ереваном без восстановления полных дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном.

Говоря о роли армянской диаспоры, Хикмет Четин отметил, что со временем народ Армении поймет всю пагубность и деструктивность её влияния на политический курс Еревана.

«Сидя в комфортных условиях на Западе, диаспора продолжает сеять вражду между Арменией и ее соседями, - подчеркнул дипломат. – Что это в итоге дало армянскому народу? Какую пользу ему принесло нагнетание националистических, реваншистских настроений в стране? Все больше людей в Армении начинают понимать, что путь, на который их толкает диаспора, – это путь к очередной трагедии, путь в никуда…».