Сотрудники "Азерэнержи" и ветераны войны посадили деревья в честь Дня победы фото; видео
В связи с Днем победы, 8 ноября на предприятиях ОАО «Азерэнержи» в Баку и регионах прошли праздничные мероприятия.
Пресс-служба ведомства сообщает, что состоялась акции по посадке деревьев с участием сотрудников «Азерэнержи», ветеранов войны и членов семей шехидов. Затем в актовом зале прошла выставка картин, а также состоялось открытие барельефа, посвященного погибшим на войне. Затем было организовано праздничное мероприятие, в котором выступили участники второй карабахской войны. В конце мероприятия «Азерэнержи» наградил энергетиков, принимавших участие в создании инфраструктуры во время и после войны в Карабахе и Восточном Зангезуре.