Сами Юсуф посвятил музыкальную композицию Карабаху видео
Всемирно известный исполнитель азербайджанского происхождения Сами Юсуф подготовил композицию «Ты мой Карабах».
Тизер нового произведения Юсуфа, ставшего любимцем миллионов благодаря безупречному исполнению, вызвал большой интерес у публики.
На видеокадрах клипа «Ты мой Карабах» демонстрируются горы Шуши - колыбели культуры Азербайджана.
Полная версия композиции, которая будет реализована при поддержке Министерства культуры Азербайджана, будет представлена поклонникам и общественности в ближайшие дни.