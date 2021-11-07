СГБ и МВД провели операцию в Джалилабаде
Сотрудники Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел Азербайджана провели совместную операцию.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, у жителя Джалилабадского района были изъяты наркотики и боеприпасы.
Согласно информации, в результате совместных оперативных мероприятий сотрудников Джалилабадского районного отдела полиции и Службы государственной безопасности задержан житель села Лякин Н.Иманов, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств и оружия.
В ходе обыска по месту жительства задержанного было обнаружено и изъято 15,465 г героина, 10,335 г метамфетамина, 1 пистолет марки "Макаров" со стертым серийным номером, 1 магазин для патронов, 2 патрона и 2 устройства ночного видения.