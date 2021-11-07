Еще одна группировка присоединилась к Ахмаду Масуду

Вооруженная группа в афганской провинции Кабул объявила о поддержке Фронта национального сопротивления и начале своей борьбы против боевиков движения "Талибан", передает Интерфакс.

В видеообращении, обнародованном в афганском сегменте соцсетей, говорится, что вооруженная группа поддерживает Фронт национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом и готова бороться с "Талибаном".

Накануне о своей поддержке фронта объявила вооруженная группа в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.