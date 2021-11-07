Суд общей юрисдикции Еревана отложил заседание по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, сообщает Aysor.

Защита второго президента Армении обратилась в суд, сообщив, что Кочарян не сможет явиться в суд из-за участия в церемонии похорон матери экс-президента Сержа Саргсяна. Суд, в свою очередь, удовлетворил ходатайство адвокатов.

Напомним, что Роберт Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, а еще один фигурант по тому же делу, экс-вице-премьер Армен Геворкян, - в отмывании денег. Неделю назад Кочарян не явился на процесс из-за подозрений в инфицировании COVID-19.