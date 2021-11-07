Джемаль Бустани, автор haqqin.az 14:39

Суданская армия ведет переговоры с экс-премьером страны, которого она отстранила от власти 27 октября. Ему предлагается вернуться на прежнюю должность. Кроме того, стало известно, что освобождены из-под ареста задержанные ранее четыре министра гражданского правительства. Немногим более десяти дней военным Судана хватило понять, что, совершив переворот, они откусили кусок власти больше, чем могут прожевать. И теперь начинают возвращать все на свои места, ведя со свергнутым премьером и министрами переговоры по новому соглашению о разделе власти между военными и гражданскими.

«Взять власть – не напасть, с этой властью бы не пропасть, - трезво рассудили главнокомандующий вооруженных сил Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и его заместитель Мухаммад Дагло, столкнувшись с беспрецедентным давлением со стороны Запада. - Вернем премьеру Абдалле Хамдоку его премьерское кресло, а там видно будет». Решение мудрое, особенно если учесть, сколько стоит это кресло, если в нем будет сидеть гражданский. Вашингтон заморозил финансовую помощь Хартуму в размере 700 миллионов долларов. Всемирный банк после переворота приостановил оказание помощи Судану в размере более двух миллиардов. А специальный посланник США по Африканскому Рогу Джеффри Фелтман прямо заявил, что суданским военным прекрасно известно: поддержка экономического развития их страны, облегчения долгового бремени и финансирование Всемирного банка и Международного валютного фонда зависят от восстановления «демократического пути развития». Контрольный выстрел по намерениям армии Судана править в стране по «египетскому сценарию» произвел Париж. Министерство иностранных дел Франции заявило, что военный переворот поставил под сомнение реализацию процесса Парижского клуба по списанию международного долга этой страны. Что составляет почти 14,1 миллиарда долларов из 23,5 миллиардов задолженности Хартума этой организации. Итого, общая сумма финансовых потерь от военного переворота могла составить для Судана около 17 миллиардов долларов. Что для любого здравомыслящего человека, а суданских военных глупцам не назовешь, означает только одно: с переворотом надо заканчивать, гражданского премьера возвращать в его кресло, а арестованных министров – освобождать из заключения.