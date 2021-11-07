По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в настоящее время мы продолжаем организовывать азербайджанскую армию в соответствии с моделью ВС Турции. Об этом заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

По его словам, подготовка большинства личного состава азербайджанской армии осуществлялась в учебно-тренировочном центре Турции.

Гасанов отметил, что ВС Турции являются одной из самых сильных армий в мире.

"После войны по поручению президента страны, проанализировав итоги войны, мы вновь осуществили меры по организации в азербайджанской армии", - подчеркнул министр.