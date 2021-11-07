Китайский смартфон покалечил владельца

Смартфон OnePlus Nord 2 5G взорвался в кармане и привел к тяжелым ожогам на бедре владельца. Пользователь Twitter Suhit Sharma опубликовал фото смартфона и травм пострадавшего владельца, передает "Газета.ру".

По изображениям видно, что китайский смартфон бренда OnePlus полностью сгорел и расплавился с левой стороны. Из-за сильного взрыва джинсы владельца прожглись до большой дыры, а на бедре остались глубокие ожоги.

Отмечается, что это не первый случай взрыва смартфона OnePlus на территории Индии. После этого случая компания заявила, что серьезно относится к подобным инцидентам, и команда уже связалась с пользователем.