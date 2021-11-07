Москва: США формируют многонациональную группировку ВС у российских границ

«Черноморский флот России контролирует действия американских кораблей в Черном море», - говорится в распространенном заявлении Минобороны России, передает ТАСС.

В оборонном ведомстве отметили, что с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall ВМС США и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США. Над акваторией Черного моря выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы РФ.

В Минобороны сообщили, что США формируют многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы.

«Речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы», - подчеркнули в российском военном ведомстве.

Также в Минобороны заявили, что действия США в Черном море проводятся с целью военного освоения территории Украины.