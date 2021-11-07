Азербайджанский военный трагически погиб в Турции

Капитан азербайджанской армии Гулиев Рафиг Джарулла оглу трагически погиб в Турции, где принимал участие в курсах коммандос. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что инцидент произошел после завершения курсов, когда Р.Гулиев был в городе. Он был доставлен в больницу после того, как выпал из многоэтажной автомобильной парковки. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.