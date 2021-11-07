Министр общественной безопасности Вьетнама То Лам оказался в центе скандала из-за съеденного стейка, сообщает The Daily Mail.

Резкой критике министра подвергли после того, как во время своего визита в Великобританию Лам посетил лондонский ресторан Nsur-Et и заказал позолоченный стейк, стоимость которого составляет почти 2 000 долларов.

Отмечается, что среднемесячная зарплата рядового жителя Вьетнама составляет не более 150 долларов.

Министра раскритиковали, отметив, что стоимость блюда превышает его годовую зарплату на данном посту.

Также поступок чиновника охарактеризовали как крайне циничный, поскольку в Великобританию То Лам прибыл для участия в климатическом саммите, а сфера производства и переработки мяса является одним из основных источников загрязнения на планете.