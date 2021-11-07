Лавров дал совет курдам

Из-за подпитки США сепаратистских тенденций в Сирии курдская проблема может "полыхнуть" на всем Ближнем Востоке, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, это опасные игры, которые могут привести к тому, что "курдская проблема очень серьезно полыхнет во всем регионе, учитывая, что ее измерение охватывает не только Сирию, но и другие страны".

"Я бы посоветовал курдам не поддаваться заигрываниям, которые наши американские коллеги продолжают в отношениях с ними... ведут дело к подпитке сепаратистских тенденций на востоке Сирийской Арабской Республики и пытаются сделать эти свои планы серьезным раздражителем, который нацелен против интересов сохранения единого сирийского государства…”, - цитирует слова Лаврова РИА Новости.