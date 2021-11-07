Хулуси Акар растрогался, рассказывая о шехиде-лейтенанте Валехе Мамиеве

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поделился воспоминаниями о лейтенанте азербайджанской армии Валехе Мамиеве, ставшем шехидом в Отечественной войне.

"Лейтенант мне обещал, что освободит азербайджанские земли", - сказал министр.

Акар растрогался и не смог сдержать слез: "Мы поговорили с ним во время учений. Говорили, что эти учения, успехи важны, но важнее всего освобождение оккупированных земель".

"Уже раненый, он сказал в больнице: "Я сдержал свое слово". Это действительно очень памятно для нас", - подчеркнул министр.

Отметим, что Валех Мамиев был тяжело ранен 19 октября во время боев в Губадлы. 23 октября он скончался.