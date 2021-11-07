В правящей партии Грузии назвали фейком голодовку Саакашвили
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что задержанный 1 октября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не голодает в тюрьме, передает «Новости-Грузия».
По словам Кобахидзе, объявленная бывшем президентом Грузии голодовка является фейком.
«Конечно же, все получили информацию в связи с тем, насколько фейком является его так называемая «голодовка», общественность увидела также и видеодоказательства. Каким фейком является сам Михаил Саакашвили, таким же фейком является его голодовка», - заявил председатель правящей партии Грузии.
Он также обвинил радикальные СМИ в попытке «искусственно создать» повестку дня в Грузии.
«Скоро все привыкнут к тому, что Михаил Саакашвили должен будет отбывать наказание в соответствии с законодательством Грузии», - подчеркнул Кобахидзе.