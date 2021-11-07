В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу в отношении Бахруза Мехралиева, обвинявшегося в совершении убийства.

На заседании под председательством судьи Самира Алиева Б.Мехралиеву был зачитан приговор. Убийце присудили 9 лет лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел 12 июля этого года на территории Бинагадинского района Баку.

Как отмечалось в материалах дела, на поминках скончавшегося от коронавируса Бахрама Мехралиева - дяди 16-летнего Бахруза Мехралиева вспыхнула ссора, причиной которой стало оскорбление Гадимовым матери Бахруза. Обозленный парень ударил Э.Гадимова ножом, от чего тот скончался на месте.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.