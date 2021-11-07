Драка между армянами и российскими военными
В Армении в городе Кафан произошел конфликт между работниками автозаправочной станции и российскими военными.
Армянский портал shamshyan.com сообщает, что граждане России - 41-летний Евгений Галанов, 41-летний Евгением Дьянов и 50-летний Петр Горбуляк устроили драку с жителями Кафана.
Один из местных жителей - Армен Аванесян быд госпитализирован с травмой головы. Свидетели происшествия сообщили в полицию о конфликте. Российских военных доставили в полицейский участок.