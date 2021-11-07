Оборонпром Турции приступает к производству наземных БТС
Оборонпром Турции приступает к серийному производству наземных беспилотных транспортных средств (БТС) легкого, среднего и тяжелого класса, передает Анадолу.
Соглашение о серийном производстве наземных БТС тяжелого и среднего классов было достигнуто на мероприятии в офисе оборонной компании FNSS Defence Systems.
Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир отметил, что турецкие специалисты разработали линейку прототипов наземных БТС различных размеров и грузоподъемности.
По его словам, целью является вселение страха в противника, обеспечение армии технологическими разработками, позволяющими минимизировать потери, нанесение максимального ущерба врагу, а также сохранение невидимости.
Отмечается, что управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции достигло договоренности с компанией FNSS о серийном производстве наземных БТС тяжелого класса, а с ASELSAN, Best Grup, Elektroland ve HAVELSAN - по наземным БТС среднего класса.