МИД Азербайджана об армянской провокации в окрестностях Шуши

«Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что МИД Армении не имеет никаких политических, правовых и моральных оснований делать какие-либо заявления в связи с азербайджанскими территориями. Что касается произошедшего инцидента, то это результат очередной провокации армянской стороны». Об этом сообщила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении в связи с произошедшим 8 ноября под Шушой инцидентом.

«Так, в заявлениях армянской стороны отмечается, что эти лица 8 ноября якобы осуществляли деятельность по ремонту водоканала вблизи дороги Ханкенди - Шуша. Обычно российские миротворцы информируются, прежде чем предпринимать какие-либо действия на этой территории, и эта деятельность проводится в сопровождении миротворцев. На этот раз российские миротворцы не были проинформированы и не участвовали в этом, что, конечно, вызывает серьезные вопросы. В этот день в Шуше проводилось мероприятие с участием президента Азербайджана и государственных чиновников, и известно, что в таких случаях на территории принимаются усиленные меры безопасности. Понимая это, проведение ремонта какого-либо водоканала в ближайшем к территории пункте не укладывается ни в какую логику», - отметила представитель азербайджанского МИД.

Лейла Абдуллаева также заявила, что незаконный визит министра обороны Армении в Карабах является очередной провокацией с ее стороны: «Все это показывает, что армянская сторона намеренно пытается обострить ситуацию. Данные шаги, предпринятые накануне годовщины подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, имеют цель бросить тень на деятельность российских миротворцев и являются нарушением пунктов Трехстороннего заявления».