Турция планирует начать добычу газа в Черном море

Турция намерена начать использование газа с месторождений в Черном море в 2023 году. Об этом сообщил в ходе выступления в Анкаре президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Прайм.

Президент отметил, что будут увеличены усилия по разведке месторождений газа в Черном и Средиземном морях. “Мы работаем над тем, чтобы черноморский газ мы могли использовать уже в 2023 году", — добавил он.

Отметим, что в начале июня Эрдоган заявил, что Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение, объем которого составляет 135 млрд кубометров. По его словам, общий объем обнаруженных Турцией в Черном море запасов природного газа достигает 540 миллиардов кубометров.