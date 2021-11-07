Армяне пошли на Пегова
Известный прислужник армянской пропаганды псевдожурналист Семен Пегов в своем телеграм-канале War Gonzo опубликовал рассказ о последних днях второй Карабахской войны.
В своем False story Пегов рассказывает, как бежал ереванский спецназ при наступлении азербайджанской армии и как держались местные армянские ополченцы.
Публикация WarGonzo, как называет себя Пегов, вызвала бурю негодования в армянском секторе Сети.
«Семен, а может быть, мы как-нибудь сами, а?», «Мало нам было своих «разделителей» на тех или иных, как добавился еще и Семен Пегов, он же Wargonzo», - пишут одни.
«Семен, давайте вы не будете нас делить на ереванских и каких-то еще. Мы же вас на питерских, московских или еще каких-то не делим, вот и вы, пожалуйста, тоже будьте корректны в своих текстах», - заявляют другие.