Армяне пошли на Пегова

Известный прислужник армянской пропаганды псевдожурналист Семен Пегов в своем телеграм-канале War Gonzo опубликовал рассказ о последних днях второй Карабахской войны.

В своем False story Пегов рассказывает, как бежал ереванский спецназ при наступлении азербайджанской армии и как держались местные армянские ополченцы.

Публикация WarGonzo, как называет себя Пегов, вызвала бурю негодования в армянском секторе Сети.

«Семен, а может быть, мы как-нибудь сами, а?», «Мало нам было своих «разделителей» на тех или иных, как добавился еще и Семен Пегов, он же Wargonzo», - пишут одни.

«Семен, давайте вы не будете нас делить на ереванских и каких-то еще. Мы же вас на питерских, московских или еще каких-то не делим, вот и вы, пожалуйста, тоже будьте корректны в своих текстах», - заявляют другие.